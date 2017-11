Antrenman sahası yenilenen, Nurettin Soykan Tesisleri kendisine devredilen ve mevcut tesisi sil baştan onarılan Yeni Malatyaspor alt yapısı 2 yıl içersinde futbolcu fabrikası olmayı hedefliyor. Alt yapıdaki son durumla ilgili bilgiler veren sorumlu yönetici Mehmet Maden, şehirdeki yanlış algının gençlere zarar verdiğini belirtti.

“ALT YAPI U21’DEN İBARET DEĞİL”

Maden Yeni Malatyaspor alt yapısının U21 takımından ibaret olmadığını belirterek, “Süper Lig’e çıktığımızda tesislerimiz en başta da maalesef altyapımız fiziki olarak buraya hazır değildi. Bir yandan Haziran ayında başladığımız altyapıdaki değişim dönüşüm sürerken, bir yandan da tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz ligde kalıcı olmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda yeni kurulan U17-U19 ve U21 takımlarımızla elit liglerde Yeni Malatyaspor’u temsil etmenin gayretini gösteriyoruz. Bakın her hafta 120 kadar sporcumuz deplasmanlara gidiyor sahaya çıkıyor. 6 kategoride maçlar oynuyoruz. 40 yıldır çivi çakılmayan tesislere 4 milyon para harcamışız. İdman sahamız, soyunma odaları ve Nurettin Soykan Tesisleri’ni bünyemize katmışız. Bunca şeyi görmek istemeyenler, kalkıp U21 takımı 2 hafta kaybedince insafsızca eleştirilere başlıyor. Eleştiri toplumları geliştirir ama bu kadar da art niyetli olunmaz. Nihayetinde burada oynayanlar Malatya’nın evlatları, antrenörler de çalışanlar da bizim kardeşlerimiz. Hata yapan varsa konuşur içimizde çözeriz. Ama alt yapıyı toptan çalışmıyor, başarısızmış gibi göstermek art niyetten başka bir şey değildir. Biz de Trabzonspor gibi bir Abdulkadir, Yusuf Yazıcı yetiştirelim de isterse sonuncu olalım. 40 yıldır çivi çakmayanlara tek kelime etmeyenler, bugün üzerimize geliyor” şeklinde konuştu.

“GÜÇLENEN VE BÜYÜYEN BİR ALT YAPIMIZ VAR”

Bölgenin alt yapısı olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydeden Maden, “12 ilden 20 sporcumuz var. Toplamda 150 genç oyuncumuz var. Bakın Spor Bilimleri Fakültesi mezunu genç analizcimiz, fizyoterapistimiz, masörümüz var. Her anlamda güçlenen ve büyüyen bir alt yapıya doğru ilerliyoruz. Her kategoride çok iyi oyuncularımız var. 2 – 3 yıl içinde bölgenin değil, ülkenin en iyi alt yapılarından biri olacağız. Yeter ki sabredilsin. Doğu Anadolu’nun başkenti olan Malatya’ya, Altınordu takımı tesislerini örnek alarak yakışır bir altyapı tesisi kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Malatya’nın futbolcu potansiyelini önümüzdeki yıl çevre illerdeki belirlediğimiz antrenörlerle bir araya getirip, farklı bir modeli uygulayacağız. Her ilden genç yetenekleri kulübümüze kazandıracağız. Ama bunlar ilk yılımızda olmuyor. Hiç abartmadan söyleyebilirim ki; devam eden çalışmalardan dolayı 4-5 aydır eve dahi gidemiyoruz. Yönetimimizin yüzde 80’ni İstanbul’da olduğu için bizler yapılan her işin başında durmak zorundayız. Bu takım, bu kulüp hepimizin. Bu takım zarar görürse hepimiz zarar görür, başarılı olursa da hepimiz başarılı oluruz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ