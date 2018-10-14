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Birincilik yıldızlar’da

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Basketbol Turnuvası tamamlandı. Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Turnuvada birinciliği Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü elde etti.

Birincilik yıldızlar’da

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Basketbol Turnuvası tamamlandı. Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Turnuvada birinciliği Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü elde etti.

14 Ekim 2018 Pazar 17:45
Birincilik yıldızlar’da

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenledi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü karşılaştı. Müsabakayı 137-9 kazanan Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü turnuvanın birincisi oldu.

Koordinatörlüğünü Ufuk Doğan, antrenörlüğünü ise Yalçın Temur’un yaptığı Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü, ilk müsabakada ise Malatyagücü’nü 74-11 mağlup etmişti.Turnuvada sıralama şöyle oluştu: 1-Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü, 2-Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3-Malatyagücü.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Turnuvası
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