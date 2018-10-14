Birincilik yıldızlar’da

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenledi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü karşılaştı. Müsabakayı 137-9 kazanan Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü turnuvanın birincisi oldu.

Koordinatörlüğünü Ufuk Doğan, antrenörlüğünü ise Yalçın Temur’un yaptığı Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü, ilk müsabakada ise Malatyagücü’nü 74-11 mağlup etmişti.Turnuvada sıralama şöyle oluştu: 1-Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü, 2-Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3-Malatyagücü.