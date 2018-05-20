Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816

Birincilik başka bahara kaldı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sezonun son maçında Şanlıurfa ekibi Şutim Spor’a yenilerek Türkiye Birinciliğine katılma hakkını kaybetti.

Birincilik başka bahara kaldı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sezonun son maçında Şanlıurfa ekibi Şutim Spor’a yenilerek Türkiye Birinciliğine katılma hakkını kaybetti.

20 Mayıs 2018 Pazar 10:45
Birincilik başka bahara kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor, EBBL’de 6.Bölgede son maçını Şanlıurfa ekibi Şutim Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Zeynettin Binç ile yardımcı hakem Ahmet Malik Şan yönetti. Müsabakadan 64-55 üstün ayrılan Şutim Spor, grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlara katılma hakkını elde etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakaya iyi başladı. İlk çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran turuncu yeşilliler, 19-10 çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlarda iyi bir yüzdeyle oynayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, devre arasına 39-26 üstün girdi. Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Şutim Spor oyunu dengeledi ve 13 sayılık farkı 5’e düşürdü. Son çeyrekte daha etkili olan Şanlıurfa ekibi, final periyodunda 19 sayı üretti ve müsabakayı 64-55 kazandı.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEBBL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim