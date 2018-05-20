Birincilik başka bahara kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor, EBBL’de 6.Bölgede son maçını Şanlıurfa ekibi Şutim Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Zeynettin Binç ile yardımcı hakem Ahmet Malik Şan yönetti. Müsabakadan 64-55 üstün ayrılan Şutim Spor, grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlara katılma hakkını elde etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakaya iyi başladı. İlk çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran turuncu yeşilliler, 19-10 çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlarda iyi bir yüzdeyle oynayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, devre arasına 39-26 üstün girdi. Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Şutim Spor oyunu dengeledi ve 13 sayılık farkı 5’e düşürdü. Son çeyrekte daha etkili olan Şanlıurfa ekibi, final periyodunda 19 sayı üretti ve müsabakayı 64-55 kazandı.

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