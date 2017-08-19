Karabük Soğuksu Merkez Spor Salonunda düzenlenen ve 18 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde finale kalanlar, müsabakalarını tamamladı. Buna göre, takım olarak toplam 89 madalya alan Türkiye birinciliği, 32 madalya alan İran ikinciliği, 30 madalya alan Kazakistan üçüncülüğü ve 16 madalya alan Tunus ise dördüncülüğü elde etti. Uluslararası Altın Safran Türkiye Açık Kyokushin Şampiyonasında Wushu Milli Takım forması giyen ilimiz sporcusu Murat Tan ise bronz madalya alarak üçüncü oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tan’ın başarısından dolayı bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, “Sporcumuz Murat Tan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” İfadelerini kullanıldı.

MEHMET KIROĞLAN