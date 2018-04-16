Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110903
ALTIN
176.906
DOLAR
4.0926
STERLİN
5.8545
EURO
5.0595

BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİLER

Gaziantep ekibi Alg Spor ile Hakkarigücü, Malatya’da düzenlenen 2.Lig ikinci etap müsabakalarını lider tamamlayarak, 1.Lige yükseldi.

BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİLER

Gaziantep ekibi Alg Spor ile Hakkarigücü, Malatya’da düzenlenen 2.Lig ikinci etap müsabakalarını lider tamamlayarak, 1.Lige yükseldi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİLER

Alg Spor, Malatya grubunda oynadığı maçlarda Alpler Gençlik ve Spor’u 4-1, Hakkarigücü Spor’u 1-0, Fomget Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyon olarak 1.Lige yükseldi. Hakkarigücü Spor ise son maçta Alpler Gençlik ve Spor’u 5-0 yenerek, ikinci olarak 1.Lige yükselme başarısını gösterdi. Takımlara kupa ve madalyaları Yeşiltepe 3 nolu sahada düzenlenen törenle takdim edildi. Kupa törenine TFF Kadın Ligleri Sorumlusu Sertan Kırağası, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Malatya Bölge Müdürü ve TASKK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ    Busabah Gazetesi 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Alg SporHakkarigücüMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAPLAN BERABERLİĞE RAZI OLDU
KAPLAN BERABERLİĞE RAZI OLDU
BURAK BAŞLADI, BERKAN BİTİRDİ
BURAK BAŞLADI, BERKAN BİTİRDİ
BAKKAL: PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU
BAKKAL: PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim