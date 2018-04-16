BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİLER

Alg Spor, Malatya grubunda oynadığı maçlarda Alpler Gençlik ve Spor’u 4-1, Hakkarigücü Spor’u 1-0, Fomget Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyon olarak 1.Lige yükseldi. Hakkarigücü Spor ise son maçta Alpler Gençlik ve Spor’u 5-0 yenerek, ikinci olarak 1.Lige yükselme başarısını gösterdi. Takımlara kupa ve madalyaları Yeşiltepe 3 nolu sahada düzenlenen törenle takdim edildi. Kupa törenine TFF Kadın Ligleri Sorumlusu Sertan Kırağası, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Malatya Bölge Müdürü ve TASKK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir katıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ Busabah Gazetesi