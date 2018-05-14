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“Bireysel hatalardan çok çektik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ifade ederek gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönde kararın yönetime bağlı olduğunu söyledi.

“Bireysel hatalardan çok çektik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ifade ederek gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı yönde kararın yönetime bağlı olduğunu söyledi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:27
“Bireysel hatalardan çok çektik”

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’a 2-0 kayıp eden Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesinde bulundu. Bulut, bireysel hatalardan dolayı sezon başından buyana çok puan kayıp ettiklerini söyledi. Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Genç çalıştırıcı,  “Daha iyi başlamak isterdik ama olmadı. İlk dakikada gol yedik. Bütün sezon bireysel hatalardan çok çektik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. İlk yarıya bu şekilde bitirdik. Birkaç değişiklikle hücum anlamında etkili olmak istedik. Baskı da kurabildik. Galatasaray ilk yarıdaki gibi gelemedi. 70. dakikada Chebake sakatlanınca 10 kişi kaldık. Bu statta Galatasaray gibi rakip karşısında 10 kişi kalınca zorlanıyorsunuz.”diye konuştu.

“BAZI DETAYLAR VAR”

Takımın başına geçtikten sonra Yeni Malatyaspor’un 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemleriyle oynadığını kaydeden Bulut, “Futbolda sistemler değişebilir. Bazı maçlarda 3-5-2 oynadık. Fenerbahçe maçında böyle oynamıştık. O maçta istediğimiz şekilde etkili de olduk. Fenerbahçe gibi takıma karşı, lige yeni yükselmiş bir Anadolu takımı bunları yapabiliyorsa, bu çok güzel bir şey. Yönetimle sezon biter bitmez oturup konuşacağız. Bazı detaylar var ileriye dönük, onları konuşmamız gerekiyor. Yeni Malatyaspor’u bir yerlere getirmemiz gerekiyorsa bunların yapılması gerekiyor. Aksi halde diğer takımlar gelip sizi geçebilir. Tesis olsun, transfer olsun, bunları konuşmamız gerekiyor. Ben burada mutluyum ve burada kalıp kalmama konusu, başkan ve yönetime bağlı, gelecekle ilgili konulara bağlı” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaErol BulutYenimalatya Spor
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