Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Sadio Diallo ve defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gineli orta saha oyuncusu Diallo yaptığı açıklamada, takımda uyum problemi olduğunu söyledi. Defansın değişmez ismi olmayı başaran Sadık Çiftpınar ise Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmayacaklarını ifade etti.



“İyi sonuçlar da gelecektir”

Diallo takımda uyum problemi olduğunu, bu sorunu atlattıktan sonra iyi sonuçların geleceğini kaydederek, “Fenerbahçe maçı çok zorlu bir maçtı bizim için, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyle oynadık ama buna takılıp kalmayacağız. Bu haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alacağız. Fenerbahçe maçında istediğim oyunu oynayamadım bende bunun farkındayım. Bundan sonra çok iyi çalışarak, beklentilerin hepsini karşılayacağım. Takımımızda çok iyi yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Biraz uyum problemi yaşıyoruz. Uyum problemini atlattıktan sonra iyi sonuçlar da gelecektir” dedi.



Çiftpınar: “Hatalarımız ve yanlışlarımız var”

Sadık Çiftpınar ise Fenerbahçe karşısında kötü oynamadıklarını savunarak, “Aslında Fenerbahçe maçında kötü oynadık diyemem, sadece oyuna çok kötü başladık. Biz de açıkçası böyle başlamayı beklemiyorduk. 5 dakika içinde skor 2-0 oldu. Hatalarımız ve yanlışlarımız var. Bunları düzeltmek adına hep beraber çok çalışmamız gerekiyor. Benim de Süper Lig’de 3. maçımdı ve Fenerbahçe'ye karşı takımda da birçok oyuncu ilk defa böyle bir atmosferin içerisinde bulunuyordu. Kolay değil ama daha iyisini yapabilirdik. 10 gün boyunca çok iyi çalışmıştık. Hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla yerine getirmek isterdik. Bu şekilde olmayabilirdi. En azından maç kafa kafaya başlar ve bir süre öyle giderdi. 3-0 dan sonra ikinci yarıda oyunu toparladığımızı düşünüyorum. Rakipten daha çok topa hakim olduk. Ama maalesef üretkenlik konusunda ön tarafta sıkıntılarımız vardı. Belki bir duran topla 3-2’yi yakalayabilirdik ama olmadı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyeti aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuçta olumlu ya da olumsuz her maçtan tecrübe çıkaracağız” diye konuştu.

İHA