Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor Kulübü’ne, özel bir mektup göndererek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, Malatyalıları sevince boğarken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de sarı-siyahlı kulübe bir tebrik mesajı iletti. Terim mesajında, “Evkur Yeni Malatyaspor’un 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performans sonucu Spor Toto Süper Lig’e yükselmesini en en içten dileklerimle tebrik ederim. Yönetim kurulunu, teknik ve idari kadroyu, futbolcuları ve de tüm camiayı kutlar, yeni sezonda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ