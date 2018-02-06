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BİR TAŞLA İKİ KUŞ!

Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen Adem Büyük, kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecekti. Kart cezasını temizleyen tecrübeli isim bir sonraki deplasman maçında sahada olacak.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ!

Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen Adem Büyük, kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecekti. Kart cezasını temizleyen tecrübeli isim bir sonraki deplasman maçında sahada olacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:48
BİR TAŞLA İKİ KUŞ!

Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen tecrübeli futbolcu Adem Büyük, bu hafta oynanacak maçta sözleşmesindeki bir maddeden dolayı eski takımına karşı forma giyemeyecek. Antalyaspor müsabakasının 34. dakikasında hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gören Adem Büyük, ligin 21. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Ancak Adem kart görmezse bile eski takımına karşı forma giyemeyecekti. Bunu hesap ederek, cezasını bu hafta çekmek isteyen Adem Büyük, bir anlamda sarı kartlarını da temizlemiş oldu. Sarı kırmızılı takımda bu hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında Adem’in yerine Eren Tozlu’nun forma giymesi bekleniyor.busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAntalyaspor
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