Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde kalan son 2 hafta öncesinde yakaladıkları avantajı iyi kullanıp şampiyon olmak istediklerini söyleyerek, “İnşallah Pazar günü bu işi bitireceğiz" dedi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Buz, Boluspor maçında Malatya camiasının büyüklüğünü ortaya koymasını beklediğini ifade etti.

“ALLAH DEVAMINA ERDİRİR İNŞALLAH”

Hak ettikleri Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını kaydeden Buz, “Geçen hafta hepimizi derinden üzen bir Bandırma yenilgisinden sonra Adana galibiyeti önemliydi tabi. Ama bunun tamamını getirmek gerekiyor. Cenabı Allah inşallah Pazar günü de tamamını getirmeyi nasip eder. Tabi Bandırma maçından sonra oyuncularımın gereken cevabı verecek diye tamamen inanmıştık. O yüzden çok farklı bir Yeni Malatyaspor olacağını biliyorduk. Sizlerde aslında buraya kadar gelmiş bir takımın cevap vereceğini biliyorsunuz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, aslan payı onlarda. Onlar sahaya çıktı, aslanlar gibi 3 puanını aldılar. Ama dediğim gibi bunun tamamını getirmek gerekiyor. O yüzden tamamen konsantremiz şimdi Bolu maçına” şeklinde konuştu.

“HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ”

Buz, son iki maç öncesinde şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine ise, "Bu maç bitsin, mutlu sona erişelim hep beraber ondan sonra uzun uzun konuşalım bazı şeyleri. Ama bütün futbolcular burada katkı sağlamıştır. Her futbolcu burada katkısını sağladı, Allah razı olsun onlardan. Son maçta da katkılarını sağlayacaklardır. İşimiz bitmedi, daha iki maçımız var. İnşallah Pazar günü bu işi bitireceğiz. Ondan sonra uzun uzun konuşacağız. Tabi hep söyledik maç maç geldik buraya. Şimdi bu maçın da kendine göre zorlukları var. Tribün full dolacak biliyoruz, oyuncu inanılmaz derecede hırslı ve kazanmak istiyor. Ancak bütün bunları bir teknik ve taktik disiplin halinde uygulamak zorundayız. Buralara kolay gelmedik. Zorlu dalgalardan fırtınalardan geçip gemiyi limana sağlam getirdik. Fakat her şey tamammış gibi davranamayız. Onun için bu büyük avantajımızı saha içinde de taraftarımız desteği ile pozitif bir sinerjiye dönüştürmeliyiz. " ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI