Konyaspor maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Issam Chebake, ligin maratonunun çok uzun süre olduğunu anımsatarak hedef belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Chebake, “Kamp boyunca lige iyi başlamak için uğraştık. Nitekim de öyle oldu çok istedik. Oynadığımız 3 maçta 7 puan topladık. Kayseri’de aldığımız beraberliğin önemi, Konyaspor karşısında alacağımız galibiyetin ardından daha iyi anlaşılacak. Takım içerisinde rekabetin oluşmasının hepimiz açısından önemi var. Bu bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Rekabet idmanlardaki performansımızı da artıracak. Antrenmanlarda daha iyi olan maçlarda formayı daha çok hak eder. Bu sezon sonunda başarıya ulaşabilmemiz için evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir müsabaka olacak. Kaliteli futbolculardan kurulu ekipler. Bizimde hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Alacağımız galibiyet belki bazı şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek adına bir şeyler söylemek için henüz çok erken.” Diye konuştu. busabahmalatya.com