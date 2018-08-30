Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93281
ALTIN
260.730
DOLAR
6.7202
STERLİN
8.6859
EURO
7.8564

“Bir şeyler söylemek için henüz çok erken”

Yeni Malatyaspor’un deneyimli futbolcusu Issam Chebake, Kayserispor karşısında alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı. Henüz bir hedef belirlemek için erken olduğunu kaydeden Chebake, Konyaspor’u yenerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

“Bir şeyler söylemek için henüz çok erken”

Yeni Malatyaspor’un deneyimli futbolcusu Issam Chebake, Kayserispor karşısında alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı. Henüz bir hedef belirlemek için erken olduğunu kaydeden Chebake, Konyaspor’u yenerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:10
“Bir şeyler söylemek için henüz çok erken”

Konyaspor maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor’un Faslı oyuncusu Issam Chebake, ligin maratonunun çok uzun süre olduğunu anımsatarak hedef belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Chebake, “Kamp boyunca lige iyi başlamak için uğraştık. Nitekim de öyle oldu çok istedik. Oynadığımız 3 maçta 7 puan topladık. Kayseri’de aldığımız beraberliğin önemi, Konyaspor karşısında alacağımız galibiyetin ardından daha iyi anlaşılacak. Takım içerisinde rekabetin oluşmasının hepimiz açısından önemi var. Bu bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Rekabet idmanlardaki performansımızı da artıracak. Antrenmanlarda daha iyi olan maçlarda formayı daha çok hak eder. Bu sezon sonunda başarıya ulaşabilmemiz için evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir müsabaka olacak. Kaliteli futbolculardan kurulu ekipler. Bizimde hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Alacağımız galibiyet belki bazı şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek adına bir şeyler söylemek için henüz çok erken.” Diye konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
çok ErkenYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
“Joker oyuncu gibiyim”
“Joker oyuncu gibiyim”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim