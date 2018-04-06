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BİR MAÇ DAHA BERABERLİKLE BİTTİ

U21 Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

BİR MAÇ DAHA BERABERLİKLE BİTTİ

U21 Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

06 Nisan 2018 Cuma 18:05
BİR MAÇ DAHA BERABERLİKLE BİTTİ

U21 Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların beraberlik golünü son dakikada Rıfat Can Aslan kaydetti.

Başakşehir 3 Nolu sahada oynanan ve Mete Aylıoğlu’nun yönettiği karşılaşmada, iki takım oyuncularının kıran kırana mücadelesi büyük alkış aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında etkili ataklarla rakip kaleye yüklenen Medipol Başakşehir 46. dakikada kazandığı penaltı atışını Muzaffer Kahrıman ile gole çevirince 1-0 öne geçti.

Yeni Malatyaspor bu gole maçın son dakikasında cevap verdi. Rıfat Can Aslan 90+3’üncü dakikada attığı güzel golle takımına beraberliği getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 41 yükseltti.

"Bu kez son dakikada golü bulan taraf biz olduk "

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularım iyi futbol oynadı. Geçen haftalarda hep son dakikalarda yendiğimiz gollerle puanları kaybettik ama bu kez son dakikada golü bulan taraf biz olduk. Umarım bu son dakika golüyle şansızlığımız kırmışızdır" diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.04.2018 18:08
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMedipol Başakşehir
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