“Bir kolay bir zor”

2018 - 2019 futbol sezonunun ilk 10 haftasında 3 büyüklerle karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da çekilen fikstür Adil Gevrek tarafından normal karşılandı. İlk haftaları zorlu bulduğunu belirten Gevrek, "Geçen sezona karşın sanki ilk haftalar daha zorlu gibi. Birer hafta aralarla güçlü takımlarla oynayacağız. Zor maçları kazanırsan fikstür kolay olur kaybedersen fikstür zor dersin. Biz buna takılmadan kendi işimize bakmalıyız. 3 büyüklerle bir şekilde karşılaşacaksınız ha en başta olmuş ha son hafta. Burada önemli olan bizim kuracağımız takım. Bu yönüyle bakılırsa fikstür gayet normal. Biz iyi bir takım olursak daha önümüzde uzun bir süre var her takıma kök söktürebiliriz. İlk iç saha maçını Fenerbahçe ile oynamak bence büyük bir avantaj. Taraftarımızla bundan daha güzel bir buluşma gerçekleştiremezdik. Burada kombinelerin ve locaların ciddi bir şekilde şehir tarafından sahiplenilmesi lazım. Bilet fiyatlarımızı zaten önceden duyurduk. Burada yeri gelmişken söyleyelim en az 10 bin kombine bekliyoruz. Lige her bakımdan hazır girmek için bu ciddi bir psikolojik ve ekonomik destek olur. Yeni sezon fikstürü tüm kulüplerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.