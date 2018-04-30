Bir Kişi Eksik Oynadık!

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sıcak havanın oyuncuları yorduğunu belirterek, “Ama maçın geneline baktığımızda topa daha çok sahip olan ve kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Biraz şans yanımızda olsa burada kazanan taraf biz olacaktı. Ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda maksimum puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİR KİŞİ EKSİK OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM”

Ligde kalma barajının 38 puan olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Bulut, “Tabi diğer maçlarda oynanmadan net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bizim altımızda olan takımların birbirlerine karşı zor maçları var. Ama biz yine önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe deplasmanından puanlar alarak dönmek istiyoruz. 40 puanın üzerine kesinlikle çıkmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bunu başarırız. Değişikliklerle ilgili; Khalid tam gününde değildi. İlk yarıda birkaç pozisyon kaçırdı. İkinci yarıda biraz defans arasında kayboldu. Gilberto’dan defans arkasına koşular istemiştik ama o da istediğimizi tam olarak veremedi. Bir kişi eksik oynadığımızı söyleyebilirim.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi