Bir isim daha geliyor

Transferini Teknik Direktör Erol Bulut’un çok istediği Mokhtar’ın Yeni Malatyaspor’un teklifine sıcak baktığı, ancak taraflar arasında parasal konularda bazı pürüzlerin bulunduğu öğrenildi. Hem forvet, hem de orta sahanın solunda oynayabilen Mokhtar, alt yapısında yetiştiği PSV Eindhoven takımında profesyonel oldu. 1,78 boyundaki Mokhtar geçen sezon forma giydiği Hollanda 1.liginde 32 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de Youness Mokhtar ile görüştüklerini doğrulayarak, Faslı futbolcunun fiyatı konusunda oluşan pürüzleri aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

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