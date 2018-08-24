Philip Cocu, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Benfica’yla berabere kaldıktan sonra buraya büyük bir motivasyonla geldik. Ligdeki ikinci galibiyetimizi almak, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyorduk. Topa sahip olma anlamında çok büyük üstünlük kurduk. Yüzde 68 ile topa sahip olduk ama topa sahip olduğumuz böyle karşılaşmalarda kontra atak bekleyen ekiplere karşı 90 dakika boyunca üstünlüğü elde tutmak mecburiyetindesiniz. Bir hata yaptık ve o yaptığımız hatada golle sonuçlandı. Rakibimizin kalitesi bu zaten, karşımızda böyle takım bulacağımızı da gayet iyi bir şekilde biliyorduk. Topa sahip mecbur olmayan, buna ihtiyaç duymayan bir ekiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Zorlandığımız taraf şu oldu; üçüncü bölgede yaratıcı olamadık. Topu domine ettik, topun bizde kalmasını sağladık ama sonra ortayı, son pası, son bitirici vuruşu, kale önündeki etkinliği istediğimiz şekilde sağlayamadık. Aslında maçın ilk golünü atacak şanslarda önümüzde gelmişti ama olmadı, yapamadık, o ilk golü biz atamadık. İşimizi zorlaştıran taraflardan biride buydu. 1-0 geriye düştükten sonrada yine denemeye devam ettik. Çok risk aldık, ofansif olarak her şeyimizi ortaya koymaya çalıştık. Bazı pozisyonlarda gole de yaklaştık ama öyle anlarda biraz şansında yanımızda olması gerekiyor. Gerçekten bizim için son derece büyük üzüntü veren bir karşılaşma oldu. Bu karşılaşmayı kayıp kapatmak bizim için son derece tatsız oldu.” diye konuştu.