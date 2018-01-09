Satrancın toplumda yaygınlaşmasına önem veren Yeşilyurt Belediyesi tarafından üç yıldır aralıksız devam ettirilen ‘Bir Gülücük Yeter’ projesinin satranç dağıtım töreni Niyazi Mısri İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Kaban, İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle ilkokul birinci sınıflarında okuyan beş bin 800 öğrenciye 8 bin adet satranç takımı hediye edeceklerini söyledi. Bu yıl dördüncüsünü organize ettikleri projeyle dört yılda okulların birinci sınıfları olmak üzere, toplamda 24 bin 500 adet satranç takımının dağıtımını yapacaklarını ifade etti.

BELEDİYEYE TEBRİK

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar da, zihinsel gelişime katkı sunan ve analitik düşünce yapısını geliştiren satrancın yaygınlaşmasına adına ‘Bir Gülücük Yeter’ projesiyle okullarda satranç takımı dağıtan Yeşilyurt Belediyesi’ni tebrik ederken, “Bu anlamlı proje sayesinde çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sunulacaktır. Öğrencilere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu güzel projeyi başarıyla uygulayan Yeşilyurt Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AHLAKLI NESİL YETİŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR

Vali Ali Kaban ise, 2015 yılında dört bin 500 öğrenciyle başlayan projenin bu yıl itibariyle beş bin 800’e ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Günümüz dünyasında gerek satranç gerekse de daha ilkeli oyunlar üzerinden zihinler geliştiriliyor. Bizim öncelikle zihinle birlikte çok ahlaklı bir nesil yetiştirmek gibi yükümlülüğümüz var. Ahlak kavramı evrenseldir, bütün zamanlar ve mekânlarla iç içedir. Kendisiyle barışık, ailesiyle barışık, toplumuyla barışık nesiller yetiştirme yolundayız, bunun içinde eğitim faaliyetlerinin önemi, sorumluluğu ve çok ta büyük etkisi vardır. Çevresine zarar vermeyecek, evrensel anlamda genel ilkeler dâhilinde faydalı olacak ahlak kavramını kendimize ve evlatlarımıza aktarmamız gerekmektedir. Kültürel aktarımın en önemli boyutlarından biriside budur. Yoksa bulunulan ortamın çok dışında alabildiğine aykırı yeni durumlara sebebiyet olabiliriz. Toplumumuzun binlerce yıldır oluşturduğu, kendi içerisinde genel kabul görmüş prensiplerini çocuklarımıza aktaramazsak ciddi anlamda sıkıntımız var demektir. Yeşilyurt Belediyemizin çocuklarımızın zihni gelişimine katkı sunması adına başlattığı, çok güzel ve anlamlı bir eğitim çalışması olarak gördüğümüz ‘Bir Gülücük Yeter’ projesinden dolayı Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

HABER MERKEZİ