01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Bir engeli daha aştılar

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, lige yükselme müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak, 1. Lige yükseldi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:29
Bir engeli daha aştılar

  Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Futbol Yükselme Ligi müsabakaları 24-29 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi.  Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı ve adını 1. Lige yazdırdı. Kulüp, 1. Lig’de de aynı başarıyı tekrarlayıp, Süper Lig’e çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Şampiyonada iyi bir performans ortaya koyan Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, şampiyonada Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü ile finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan final karşılaşmasını, penaltı atışları sonucu Antalya ekibi 4-3 kazanarak, şampiyonluğu elde etti. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı ise şampiyonayı ikinci tamamladı ve 1. Lige çıkma başarısını gösterdi. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, 1. Lige yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. İyi bir takım olduklarını ve 1. Ligi hak ettiklerini dile getiren Çelik, 2016 yılında ligden düştüklerini hatırlatarak, kadrolarına kattıkları yeni sporcularla birlikte 1. Lige yükseldiklerini, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Çelik, kulübe destekte bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kayısı Pazarı ve Verapark inşaata da teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
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