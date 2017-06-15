15 Haziran 2017 Perşembe

Bir bomba da Arjantin’den!

Dış transferde 15’e yakın oyuncuya ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, adeta kendisiyle yarışıyor. İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Getafe'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alejandro Faurlin ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılar tecrübeli Tangocuyu Türkiye’ye davet etti.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:44
Bir bomba da Arjantin’den!

  İspanya 2. Lig takımı Getafe’de forma giyen ön libero oyuncusu Alejandro Faurlin'in Evkur Yeni Malatyaspor'a Cuma günü imza atmak için Türkiye'ye geleceği ifade ediliyor. Transferde şu ana kadar Beninli kaleci Fabien Farnolle, Atiker Konyaspor’dan Ali Dere ve Faslı Khalid Boutaib’i renklerine bağlayan Evkur Yeni Malatyaspor ‘un 30 yaşındaki Alejandro Faurlin ile de her konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında. Alejandro Faurlin geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 26 resmi karşılaşmaya çıkarken, 1 gol kaydetti. Faurlin, ön libero mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabiliyor.

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