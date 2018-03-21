BİR BAŞARIDA HENTBOLDA!

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.