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BİR BAŞARIDA HENTBOLDA!

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

BİR BAŞARIDA HENTBOLDA!

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:19
BİR BAŞARIDA HENTBOLDA!

Malatyalı hentbolcular 20 Nisan tarihinde Rize'de yapılacak ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi ) Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı. ANALİG Hentbol Çeyrek Final müsabakaları oynanan final maçlarıyla Elazığ'da tamamlandı. 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı şampiyona birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya’yı temsil eden hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 20 Nisan 2018 tarihinde Rize'de yapılacak ANALİG Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ANALİG Hentbol Şampiyonası’Malatya Hentbol Takımı
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