Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Malatya Stadyumunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Derebeyleri taraftar grubu Mescid-i Aksa koreografisi yaptı. Yeni Malatyaspor taraftarı, Galatasaray maçı öncesi "Kudüs bizimdir" sloganıyla Mescid-i Aksa'nın resminin bulunduğu koreografisi açtı. Taraftarlar koreografilerinde İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan ve Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. Müthiş bir görsel şölen hazırlayan Sarı Kırmızılılar, herkesten alkış aldı. Galatasaray taraftarı da "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük, Kudüs bizimdir" tezahüratlarıyla Yeni Malatya Stadyumu'nu inletti.







HABER MERKEZİ