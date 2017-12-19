19 Aralık 2017 Salı

Bir anda gündem oldu!

Yeni Malatyaspor taraftarının Galatasaray maçı öncesi açtığı Kudüs koreografisi Türkiye’de kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

19 Aralık 2017 Salı 11:02
Bir anda gündem oldu!

  Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Malatya Stadyumunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Derebeyleri taraftar grubu Mescid-i Aksa koreografisi yaptı. Yeni Malatyaspor taraftarı, Galatasaray maçı öncesi "Kudüs bizimdir" sloganıyla Mescid-i Aksa'nın resminin bulunduğu koreografisi açtı. Taraftarlar koreografilerinde İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan ve Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. Müthiş bir görsel şölen hazırlayan Sarı Kırmızılılar, herkesten alkış aldı. Galatasaray taraftarı da "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük, Kudüs bizimdir" tezahüratlarıyla Yeni Malatya Stadyumu'nu inletti.


HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Yeni MalatyasporBusabah

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