Süper Lig’de Cumartesi günü Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor Kulübü bu maçın biletlerini satışa sundu. Yeni Malatyaspor Passolig’i ve tüm Passolig kartları ile satın alabilecek olan maçta Beşiktaş taraftarı için 2 bin misafir tribünü koltuğu ayrıldığı öğrenildi. Dün satışa çıkan biletlere sarı-kırmızılı taraftarın yoğun ilgi gösterdiği ve 10 bin dolayında biletin satıldığı belirtildi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, misafir takım biletlerinin tükendiği öğrenildi. İnternet üzerinden ve gişelerden biletlere hücum eden Malatyalılar yalnızca 7,5 liraya dünya yıldızlarını izlemenin hazzını yaşayacak. Bunu fırsat olarak gören futbolseverler 27.044 kişilik Malatya Stadyumu’nu kapalı gişe haline getirecek. Bugün akşam saatlerine kadar bitmesi beklenen bilet fiyatları şöyle: “Batı alt 50 TL, Batı üst 30 TL, Doğu alt 15 TL, Doğu üst 10 TL, Güney alt 7,5 TL, Güney üst 5 TL, Kuzey üst (misafir takım) 7,5 TL.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ