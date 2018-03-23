BİLETLERE FİYAT AYARI!

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu, taraftarların Fenerbahçe maçında gösterdiği tepkiyi göz önünde bulundurarak, fiyatları daha önceki seviyesine çekti. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında Süper Lig’in 27. haftasında Malatya’da oynanacak müsabakanın biletleri bugün itibariyle satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatlar şöyle:

"Batı alt 50 TL, batı üst 30 TL, doğu üst 15 TL, doğu alt 10 TL, güney alt 7,5 TL, güney üst 5 TL, kuzey alt 7,5 TL, kuzey üst 5 TL, misafir 6,5 TL."busabahmalatya.com