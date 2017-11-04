Süper Lig’in 10. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek yükselişini sürdüren Yeni Malatyaspor, ligde 5 Ekim Pazar günü saat 16:30’da karşılaşacağı Başakşehir müsabakasını da taraftarının desteğini arkasına alarak kazanmak istiyor. Dün itibariyle satışa sunulan Başakşehir maçı biletlerinin İnönü Stadı önündeki Passolig gişelerinden ve Passolig internet sitesinden temin edilebileceği belirtildi.

Maça gelecek olan 20 bin civarında ki taraftara Yeni Malatyaspor bayrağı ve atkı dağıtmayı planladığı öğrenilen sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle, “Üst üste galibiyetlerle şehirde büyük bir heyecan ve coşku yakalayan takımımız bunu devam ettirmek ve sürekli hale getirmek için çalışmalarına hız verdi. Yönetim kurulunun aldığı karar ile iç saha maçlarımızın bilet satışları maç gününden en az 5 gün önce satışa çıkacak, taraftarın istek ve arzusu ile herkesin maça gelmesi sağlanacaktır. Her zaman yanımızda olan, takımımıza ve şehrimize güç veren fedakar taraftarlarımız yine güç versinler, yanımızda olsunlar diye bilet fiyatlarımızı onların talep ve isteklerine göre belirledik.”

Öte yandan Başakşehir maçı biletlerinin ise Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5, Güney Üst 5 TL olarak satışa sunulduğu belirtildi.



ÖMER ALİ DELİBAŞ