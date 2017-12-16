Süper Lig’in 16. haftası iki renktaşı karşı karşıya getiriyor. Bir yanda haftalardır galibiyete hasret Yeni Malatyaspor diğer tarafta ilk yarıyı lider bitirmek için en zor deplasmanlardan birine çıkacak Galatasaray. Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki takım bu sezon özellikle son haftalarda oldukça istikrarsız sonuçlara imza attı. Deplasman karnesi zayıf olan Galatasaray, kendi evinde bol bol puan dağıtan iyi ev sahibi Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Kötü gidişi önemli bir galibiyetle sonlandırmak isteyen Yeni Malatyaspor ise bu maçı camiasıyla kucaklaşma olarak görüyor.

EROL BULUT’TAN TS VE BJK’Lİ MOTİVE

Hafta içersinde her iki takım da Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarken, Igor Tudor ve Erol Bulut yarınki maçı düşünerek as oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Latovlevıcı ve Mariano Malatya kafilesine dahil edilmezken, Yeni Malatyaspor’da kadro dışı cezası devam eden kaptan Yalçın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray’a karşı oyuncularını Beşiktaş ve Trabzon maçlarını örnek göstererek motive eden Erol Bulut, aynı mücadele ve azmi gösterdiklerinde bu kez galibiyet elde edebileceklerine futbolcularını inandırdı. Özellikle hücum bölgesindeki oyunculara final paslarını daha etkili ve kaliteli kullanmaları yönünde talimat veren Bulut, savunma kurgusundaki zaafları ise 3’lü orta sahanın yardımıyla aşmayı planlıyor.

TUDUR’UN KAZANMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK!

İlk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlamak isteyen Galatasaray’da ise Tudur’un tüm planları galibiyet üzerine. savunmadaki eksikliklerden dolayı yeniden 3’lü defans hattına dönebilecek Hırvat teknik adam, Gomis’in tek maçlık cezayla kurtulması sonrası derin bir nefes aldı. Son haftalarda koltuğu ciddi şekilde sallanan Tudor, bu sezon 3 mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Son 3 haftada hatalı goller yiyen kaleci Muslera’da formsuz bir dönemden geçerken, sarı kırmızılıların formda orta sahası yine en büyük güçleri olacağa benziyor.

Satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği maçı yarın saat 16.30’da FİFA Hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı için 1100 güvenlik görevlisi, yerel ve ulusal 150 gazeteci görev yapacak. BeIN Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşma için İstanbul’dan ek uçak seferleri kalkacak.

FATİH AVCI