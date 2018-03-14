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BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Dışarıda oynadığı maçlarda en büyük gücü taraftarı olan Yeni Malatyaspor’un, Trabzon deplasmanında yine en güçlü silahı taraftarı olması beklenirken çok sayıda sarı-kırmızılı seyircinin maçın oynanacağı kente gitmesi bekleniyor.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Dışarıda oynadığı maçlarda en büyük gücü taraftarı olan Yeni Malatyaspor’un, Trabzon deplasmanında yine en güçlü silahı taraftarı olması beklenirken çok sayıda sarı-kırmızılı seyircinin maçın oynanacağı kente gitmesi bekleniyor.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 13:01
BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Ligde Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek 4 hafta aradan sonra mağlubiyet ile tanışan sarı-kırmızılılar bordo-mavili rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Geride kalan haftalarda deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor 15 puan toplamayı başardı. Ligde en son Antalyaspor’a deplasmanda 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar oynadığı son 3 deplasmandan puanla dönmeyi başardı. Dışarıda oynadığı maçlarda en büyük gücü taraftarı olan Yeni Malatyaspor’un, Trabzon deplasmanında yine en güçlü silahı taraftarı olması beklenirken çok sayıda sarı-kırmızılı seyircinin maçın oynanacağı kente gitmesi bekleniyor. Öte yandan bordo-mavili kulüp tarafından belirlenen 18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.  ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 14.03.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
DeplasmanYeni MalatyasporTrabzonspor
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