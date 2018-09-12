Biletler satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’un 30 Ağustos 2018 tarihli toplantısında; 26 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig’in 3. Haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş’a bir maçlık tribün kapatma cezası verilmişti. Bu nedenle Antalyaspor karşılaşmasını Kuzey Alt 108-109, Doğu Üst 415-416 bloklarda seyreden kombine sahibi taraftarlar, Y.Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyecek. Siyah beyazlı kulübün açıkladığı fiyat listesi şöyle: 1. Kategori 245TL, 2. Kategori 225TL, 3. Kategori 205TL, 4. Kategori 195TL, 5. Kategori 165TL, 6. Kategori 150TL, 7. Kategori 100TL, 8. Kategori 90TL, VIP: 680TL, 1903 A-E: 680TL, 1903 B-D: 750TL, 1903 C: 800TL. busabahmalatya.com