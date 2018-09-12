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Biletler satışa sunuldu

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig 5. Hafta müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Biletler satışa sunuldu

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig 5. Hafta müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:18
Biletler satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’un 30 Ağustos 2018 tarihli toplantısında; 26 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig’in 3. Haftasında oynanan Antalyaspor  karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş’a bir maçlık tribün kapatma cezası verilmişti. Bu nedenle Antalyaspor karşılaşmasını Kuzey Alt 108-109, Doğu Üst 415-416 bloklarda seyreden kombine sahibi taraftarlar, Y.Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyecek. Siyah beyazlı kulübün açıkladığı fiyat listesi şöyle: 1. Kategori 245TL, 2. Kategori 225TL, 3. Kategori 205TL, 4. Kategori 195TL, 5. Kategori 165TL, 6. Kategori 150TL, 7. Kategori 100TL, 8. Kategori 90TL, VIP: 680TL, 1903 A-E: 680TL, 1903 B-D: 750TL, 1903 C: 800TL. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
BiletlerSatış
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