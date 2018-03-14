BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Ligde Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek 4 hafta aradan sonra mağlubiyet ile tanışan sarı-kırmızılılar bordo-mavili rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Geride kalan haftalarda deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor 15 puan toplamayı başardı. Ligde en son Antalyaspor’a deplasmanda 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar oynadığı son 3 deplasmandan puanla dönmeyi başardı. Dışarıda oynadığı maçlarda en büyük gücü taraftarı olan Yeni Malatyaspor’un, Trabzon deplasmanında yine en güçlü silahı taraftarı olması beklenirken çok sayıda sarı-kırmızılı seyircinin maçın oynanacağı kente gitmesi bekleniyor. Öte yandan bordo-mavili kulüp tarafından belirlenen 18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL. busabahmalatya.com