Biletler satışa erken çıkacak

Süper Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor, 28 Ekim Pazar günü 18.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri Salı günü 16.00’dan itibaren satışa sunulacak. Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt-80 TL, Batı Üst-60 TL, Doğu Alt-45 TL, Doğu Üst-40 TL, Güney Alt-30 TL, Güney Üst-20 TL, Kuzey Alt-30 TL, Kuzey Üst-20 TL, Misafir-26 TL. Öte yandan Yeni Malatyasporlu taraftarlara Galatasaray maçı öncesi kulüpten bir uyarı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “28 Ekim Pazar günü sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine “YENİ MALATYASPOR PASSOLİG KARTLARI” dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi “Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını” temin etmeleri gerekmektedir” denildi.