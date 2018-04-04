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BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:45
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların 28. haftanın açılış maçında 6 Nisan Cuma günü İstanbul temsilcisiyle oynayacağı zorlu maçta her zamanki gibi en güçlü kozu taraftarı olacak. Gurbetçi Malatyalıların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada misafir takım taraftarı için bin dolayında koltuk ayrıldığı öğrenildi. Mücadelenin biletlerinin fiyatları şu şekilde; 1.Kategori 30 TL, 2. Kategori 25 TL, Misafir 30 TL, Doğu Üst 30 TL, Kuzey 25 TL, Deplasman 30 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirYeni Malatyaspor
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