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BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig’de 18 Şubat Pazar günü Timsah Stadı’nda oynanacak Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı. Öte yandan Malatyaspor Taraftarlar Derneği karşılaşmaya gitmek için hazırlıklara başladı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig’de 18 Şubat Pazar günü Timsah Stadı’nda oynanacak Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı. Öte yandan Malatyaspor Taraftarlar Derneği karşılaşmaya gitmek için hazırlıklara başladı.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 13:08
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında Bursaspor’a konuk olacak. 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan maçın biletleri ise önceki gün satışa sunuldu. Marmara bölgesinde yaşayan Malatyalıların hafta sonun oynanacak maça ilgi göstermesi beklenirken, ev sahibi takım tarafından sarı-kırmızılı taraftar için bin dolayında koltuk ayrıldığı belirtildi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği bu zor deplasman için taraftar organizasyonu yapacak. Misafir takım tribünü biletlerinin 26 TL’den satışa sunulduğu maçın bilet fiyatları ise şöyle: Vip 1.Balkon: 200,00 ₺ Vip 2.Balkon: 200,00 ₺ Batı Alt Tribün: 100,00 ₺, Spor Toto Alt Tribün: 50,00 ₺, Spor Toto Üst Tribün: 40,00 ₺, Güney Kale Arkası (Teksas): 20,00 ₺, Tofaş Tribünü : 20,00 ₺, Misafir Tribünü: 26,00 ₺

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 16.02.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
Süper LigTimsah StadıBursaspor-Yeni MalatyasporBiletler
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