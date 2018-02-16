BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında Bursaspor’a konuk olacak. 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan maçın biletleri ise önceki gün satışa sunuldu. Marmara bölgesinde yaşayan Malatyalıların hafta sonun oynanacak maça ilgi göstermesi beklenirken, ev sahibi takım tarafından sarı-kırmızılı taraftar için bin dolayında koltuk ayrıldığı belirtildi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği bu zor deplasman için taraftar organizasyonu yapacak. Misafir takım tribünü biletlerinin 26 TL’den satışa sunulduğu maçın bilet fiyatları ise şöyle: Vip 1.Balkon: 200,00 ₺ Vip 2.Balkon: 200,00 ₺ Batı Alt Tribün: 100,00 ₺, Spor Toto Alt Tribün: 50,00 ₺, Spor Toto Üst Tribün: 40,00 ₺, Güney Kale Arkası (Teksas): 20,00 ₺, Tofaş Tribünü : 20,00 ₺, Misafir Tribünü: 26,00 ₺