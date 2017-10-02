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Biletler elde kaldı!

Yarın oynanacak Yeni Malatyaspor – Atiker Konyaspor maçının biletleri neredeyse hiç satılmadı. 27.044 kişilik stadyumdan dün akşam saatlerine kadar 4500 civarında koltuk satıldığı öğrenildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:26
Biletler elde kaldı!

  Atiker Konyaspor ile yarın kendi sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu karşılaşmanın biletlerine ilgi çok az düzeyde kaldı. Yönetimin bilet fiyatlarını yüksek tutmasından şikayet eden sarı kırmızılı futbolseverler Çarşamba günü satışa çıkan biletlerden sadece 4500 adet aldı. 27 bin 44 kişilik stadın 7/1’ine tekamül eden bu satış yüzdesi stadın büyük oranda boş kalacağını gösteriyor. Kale arkalarını satışa sunmayan yönetim, Doğu ve Batı alt ve üst tribünlerini satışa çıkarırken, biletleri 30 ile 12,5 lira arasında tutmuştu. Bugün ve maç saatine kadar satışı devam edecek biletlerin maksimum 4 bin civarında daha satılacağı ön görülürken, bu rakam Bursaspor maçındakinden daha az bir taraftarın maça gelecek olması anlamı taşıyor. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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