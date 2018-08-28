Biletler çerez fiyatına!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor 4.haftanın açılış maçında Konyaspor’u konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıların sergilediği güzel oyun taraftardan tam puan alırken, Konyaspor karşısında alınacak galibiyet camianın milli maç arasına mutlu girilmesini sağlayacak. Öte yandan zorlu 90 dakikanın biletleri satışa sunuldu. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori: 60TL, 2. Kategori: 40TL, 3. Kategori: 25TL, 4. Kategori: 20TL, 5. Kategori: 15TL, Misafir Takım: 13TL busabahmalatya.com
ÖMER ALİ DELİBAŞ