Biletler çerez fiyatına!

Yeni Malatyaspor’un Cuma akşamı Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bir kişinin en fazla 2 bilet alacağı mücadelenin fiyat tarifesi 15 TL ile 60 TL arasında değişiyor.