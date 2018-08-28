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Biletler çerez fiyatına!

Yeni Malatyaspor’un Cuma akşamı Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bir kişinin en fazla 2 bilet alacağı mücadelenin fiyat tarifesi 15 TL ile 60 TL arasında değişiyor.

Biletler çerez fiyatına!

Yeni Malatyaspor’un Cuma akşamı Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bir kişinin en fazla 2 bilet alacağı mücadelenin fiyat tarifesi 15 TL ile 60 TL arasında değişiyor.

28 Ağustos 2018 Salı 13:19
Biletler çerez fiyatına!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor 4.haftanın açılış maçında Konyaspor’u konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıların sergilediği güzel oyun taraftardan tam puan alırken, Konyaspor karşısında alınacak galibiyet camianın milli maç arasına mutlu girilmesini sağlayacak. Öte yandan zorlu 90 dakikanın biletleri satışa sunuldu. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori: 60TL, 2. Kategori: 40TL, 3. Kategori: 25TL, 4. Kategori: 20TL, 5. Kategori: 15TL, Misafir Takım: 13TL busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Bilet
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