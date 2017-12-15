Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlarla lider olan Galatasaray’ı evinde konuk etmeye hazırlanan Malatya’da, Pazar günü oynanacak olan müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu, 20 bin biletin satıldığı, bu gün itibariyle de kalan 3 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Misafir takım taraftarı için 2 bin 500 koltuk ayrılan statta güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle ise 2500 koltuğa kimse oturamayacak. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı biletleri internet dışında, Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ