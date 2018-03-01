Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118111
ALTIN
160.380
DOLAR
3.8139
STERLİN
5.2511
EURO
4.6435

BİLET GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-Beyazlı kulüp maç öncesinde bilet gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu.

BİLET GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-Beyazlı kulüp maç öncesinde bilet gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 12:53
BİLET GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Konyaspor, ligin 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile ligde kalma adına kritik bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar, bu önemli maç öncesinde Beşiktaş ile iç sahada oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK tarafından tribün cezası almıştı.

Taraftar desteğini arkasına almak isteyen ev sahibi takım, Yeni Malatyaspor ile oynanacak maç öncesinde bilet fiyatlarını aşağıya çekerek taraftarını maça davet etti. Konyaspor yönetimi ayrıca maçın bilet gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda E.Y. Malatyaspor maçının elektronik bilet satış geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.” İfadelerine yer verildi. Öte yandan Konyalı bazı iş adamlarının toplu bilet satın alacağı ve maça gitmek isteyen taraftarların kartlarına bilet transfer edileceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor taraftarı için de 750 dolayında bilet ayıran yeşil-beyazlı kulüp misafir takım tribün bileti fiyatını da 6,5 TL olarak belirledi. Konyaspor-Yeni Malatyaspor bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori, 10 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 10 TL, 5. Kategori 5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 6,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 01.03.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
BağışMehmetçik VakfıBilet GelirleriBiletYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CİSSOKHO TEDAVİ İÇİN FRANSA'DA
CİSSOKHO TEDAVİ İÇİN FRANSA'DA
AYTAÇ KARA VE ISSİAR DİA GENÇLERLE BULUŞTU
AYTAÇ KARA VE ISSİAR DİA GENÇLERLE BULUŞTU
BÖYLE  SKOR ZOR ...
BÖYLE  SKOR ZOR ...

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim