BİLET GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Konyaspor, ligin 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile ligde kalma adına kritik bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar, bu önemli maç öncesinde Beşiktaş ile iç sahada oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK tarafından tribün cezası almıştı.

Taraftar desteğini arkasına almak isteyen ev sahibi takım, Yeni Malatyaspor ile oynanacak maç öncesinde bilet fiyatlarını aşağıya çekerek taraftarını maça davet etti. Konyaspor yönetimi ayrıca maçın bilet gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda E.Y. Malatyaspor maçının elektronik bilet satış geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.” İfadelerine yer verildi. Öte yandan Konyalı bazı iş adamlarının toplu bilet satın alacağı ve maça gitmek isteyen taraftarların kartlarına bilet transfer edileceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor taraftarı için de 750 dolayında bilet ayıran yeşil-beyazlı kulüp misafir takım tribün bileti fiyatını da 6,5 TL olarak belirledi. Konyaspor-Yeni Malatyaspor bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori, 10 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 10 TL, 5. Kategori 5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 6,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi