BİLET FİYATLARINA TEPKİ!

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Ankara’da Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden dün satılmaya başlandı. Başkentte ve civar ilerde yaşayan Malatyalıların yoğun ilgi göstereceği öngörülen karşılaşma öncesi Osmanlıspor yönetimi 500 dolayında misafir takım taraftarı için koltuk ayırdı. Fakat 54 liradan satışa sunulan bilet fiyatlarına Malatyalı yüzlerce taraftar sosyal medya üzerinden ev sahibi takım yönetimine tepki gösterdi. Osmanlıspor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 43 TL Misafir Takım 54 TL

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