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BİLET FİYATLARINA TEPKİ!

Süper Lig’in 18. haftasında Ankara’da oynanacak olan Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa sunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar misafir takım bilet fiyatlarının yüksek tutulmasına tepki gösterdi.

BİLET FİYATLARINA TEPKİ!

Süper Lig’in 18. haftasında Ankara’da oynanacak olan Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa sunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar misafir takım bilet fiyatlarının yüksek tutulmasına tepki gösterdi.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 12:35
BİLET FİYATLARINA TEPKİ!

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Ankara’da Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden dün satılmaya başlandı. Başkentte ve civar ilerde yaşayan Malatyalıların yoğun ilgi göstereceği öngörülen karşılaşma öncesi Osmanlıspor yönetimi 500 dolayında misafir takım taraftarı için koltuk ayırdı. Fakat 54 liradan satışa sunulan bilet fiyatlarına Malatyalı yüzlerce taraftar sosyal medya üzerinden ev sahibi takım yönetimine tepki gösterdi. Osmanlıspor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 43 TL Misafir Takım 54 TL

busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:56
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Bilet Fiyatlarına TepkiBusabahMalatyaSüper Lig’in 18. Haftasında Ankara’da Oynanacak Olan Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor Maçı
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