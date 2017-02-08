08 Şubat 2017 Çarşamba

Bilet fiyatları cep yakacak!

TFF 1. Ligin 20’nci haftasında İstanbul’da cumartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da yönetim bu müsabakanın bilet fiyatlarını belirledi. Maç esnasında güvenlik gerekçesiyle 3 tribünü açacak yönetim, VIP’i 100, maraton ve misafir tribünleri 30 TL’den satışa çıkardı.

07 Şubat 2017 Salı 17:23
Bilet fiyatları cep yakacak!

  İstanbul Beşiktaş Vodafona Arena’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor – Denizlispor maçının bilet fiyatları belli oldu. Yönetim tarafından Passolig’ e verilen listede VİP: 100 TL, misafir ve maraton tribünleri 30 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın başlama saati ise 13.00 olarak açıklandı. Yönetim karşılaşmanın 16.30’a alınması için girişimde bulunsa da şimdilik bir aşama kat edemedi. İnternet üzerinden ve Vodafone Arena Stadındaki passolig gişelerinden maç bileti yükleyebilecek futbolseverler, aynı zamanda İstanbul’daki Malatya derneklerinden de büyük destek görecek. MİAD ve MASTÖB başta olmak üzere Malatya’nın ilçe yardımlaşma dernekleri de passolig kart alınması ve bilet yüklenmesi konusunda İstanbul’da yaşayan Malatyalılara destek olacak. En az 10 bin taraftar bekleyen yönetim, maçın seyirci hasılatı konusunda 500 bin liralık bir kaynak oluşacağını ön görüyor.

HABER MERKEZİ
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