30 Kasım 2017 Perşembe

Bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig’in 14. Haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:21
Bilet fiyatları açıklandı

  Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 14. Haftasında Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor arasında 2 Aralık Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Yeni Malatyaspor logolu passolig kart ile misafir takım tribün bölümünden bilet alabilecek olan sarı-kırmızılı takım taraftarına 600 dolayında koltuk ayrıldığı belirtildi. Passolig internet adresinden duyurulan bilet fiyatları ise şöyle:

1.Kategori 20 Lira

2.Kategori 15 Lira

3.Kategori 11 Lira

Misafir Takım 10 Lira

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Anahtar Kelimeler: BusabahBilet Fiyatları

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