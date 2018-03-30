BİLEK GÜREŞİNDE DERECE YAPTILAR

Malatya’da Engelliler Bilek Güreşi branşını ilk açan kulüp olma özelliğini de taşıyan Yeşil Çağala ESK, 3 Sporcu ile katıldığı Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 65 kiloda yarışan Muhammed Safa Bakan, sol ve sağ kolda 1.’lik elde ederek hiç yenilmeden Türkiye Şampiyonu oldu. Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi M. Erdem Yaşar, sporcuları Fatih Batı ve Ramazan Çuğlan’ın da sakatlanmalarına rağmen Türkiye 4.sü olarak Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Yaşar, “Malatya’da birçok branşta ilkleri başaran ve faaliyet gösteren kulübümüze genç ve istekli engelli bireyleri davet ediyoruz. Engellilere ve engelli sporuna büyük destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a ve engelliler Şube Müdürü Sayın Seyit Soner Yılmaz’a kulüp ve engelli sporcular adına teşekkür ederiz.” diye konuştu. busabahmalatya.com