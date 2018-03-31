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BIÇAK SIRTI!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in gündüz bölümünde bugün saat 13.30’da Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren başkent temsilcisi karşısında eksik ya da sakat oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor galibiyet dışında hiçbir sonuç düşünmüyor. Kazandığında rahatlayıp Gençler’i ateşe atacak kaplanlar, kaybederse korku tüneline girecek!

BIÇAK SIRTI!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in gündüz bölümünde bugün saat 13.30’da Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren başkent temsilcisi karşısında eksik ya da sakat oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor galibiyet dışında hiçbir sonuç düşünmüyor. Kazandığında rahatlayıp Gençler’i ateşe atacak kaplanlar, kaybederse korku tüneline girecek!

31 Mart 2018 Cumartesi 10:17
BIÇAK SIRTI!

15 günlük milli aradan sonra yeniden gözlerin çevrildiği Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren Yeni MalatyasporGençlerbirliği maçı bugün saat 13.30’da Malatya’da oynanacak. Küme düşme hattından çıkıp, Yeni Malatyaspor’u ateşe çekmek isteyen Gençlerbirliği ile rakibini mağlup ederek son 7 haftaya tatil havasında çıkmak isteyen sarı kırmızılı temsilcimizin maçını Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Milli aradan dolayı 15 günlük sürenin 4 günü tatil yapan, 11 günü ise bu maçın çalışması olarak değerlendiren Yeni Malatyaspor klasik sistemine dönüş sinyalleri verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetlerinde eleştirilen 5-3-2 dizilimini ve önde oynamaya çalışan takım kurgusunun skora olumlu yansımaması Erol Bulut’u öze dönmeye ikna etti. Gençlerbirliği maçının taktik çalışmalarında yeniden 4-3-2-1 sistemine dönen Bulut, ideal kadroda sürpriz yapmadan muhtemel on biri sahaya sürecek. 6 puan değerindeki maç olmasına rağmen karşılaşmanın biletlerine yeteri ilgiyi göstermeyen Malatyalı futbolseverler 8 gündür satışta olan biletlerden dün akşam saatlerine kadar 5000 civarında bir alım gerçekleştirdi. Maç saati boyunca bu rakamın 6 bini bulması beklenirken, yönetim tribün gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklamıştı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 31.03.2018 13:22
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiErol BulutSüper LigYeni Malatyaspor
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