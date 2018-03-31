BIÇAK SIRTI!

15 günlük milli aradan sonra yeniden gözlerin çevrildiği Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği maçı bugün saat 13.30’da Malatya’da oynanacak. Küme düşme hattından çıkıp, Yeni Malatyaspor’u ateşe çekmek isteyen Gençlerbirliği ile rakibini mağlup ederek son 7 haftaya tatil havasında çıkmak isteyen sarı kırmızılı temsilcimizin maçını Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Milli aradan dolayı 15 günlük sürenin 4 günü tatil yapan, 11 günü ise bu maçın çalışması olarak değerlendiren Yeni Malatyaspor klasik sistemine dönüş sinyalleri verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetlerinde eleştirilen 5-3-2 dizilimini ve önde oynamaya çalışan takım kurgusunun skora olumlu yansımaması Erol Bulut’u öze dönmeye ikna etti. Gençlerbirliği maçının taktik çalışmalarında yeniden 4-3-2-1 sistemine dönen Bulut, ideal kadroda sürpriz yapmadan muhtemel on biri sahaya sürecek. 6 puan değerindeki maç olmasına rağmen karşılaşmanın biletlerine yeteri ilgiyi göstermeyen Malatyalı futbolseverler 8 gündür satışta olan biletlerden dün akşam saatlerine kadar 5000 civarında bir alım gerçekleştirdi. Maç saati boyunca bu rakamın 6 bini bulması beklenirken, yönetim tribün gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklamıştı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi