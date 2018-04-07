BİATLON YARIŞLARI TAMAMLANDI

Malatya’da, Okullar Arası Biatlon Yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar: Minikler B-Erkekler Berkay Karakaya, Hüseyin Yiğit Sevim, Minikler B-Kızlar Zeynep İpek Fidan, İrem Değirmenci, Esile Dilek, Minikler A-Erkekler Tuğra Özer, Volkan Çınar Öztürk, Metehan Keleş, Göktuğ Yiğit Solak, Yiğit Karadeniz, Yağız Ali Turan, Minikler A-Kızlar İdil Özhan, Nehir Derin Yıldırım, Sena Boz, Ayşe Şimal Kıran, Elif Naz Aktaş, İrem Su Kocaoğlan, Elif Ece Şahin, Mina Çilek, Küçükler-Kızlar Emes Sudenaz Doğan, Naz Aydın, Zeynep İdil Su Karaaslan, Yağmur Doğan, Ela Köseoğlu, Zeynep Erçetin, Küçükler-Erkekler Barış Aydın, Nusret Kayra Özer, Alperen Gülburun, Yıldızlar-Kızlar Yaren Tınaz, Betül Önal, Beren Ezo Kurter, Tudesu Taşan, Yağmur Gülburun, Yıldızlar-Erkekler İbrahim Şeker, Yavuz Murat Kaya, Genç B Burakhan Kaydı, Erhan Ispanakçı, Genç A Faruk Sefa Ataseven.
07 Nisan 2018 Cumartesi 12:17