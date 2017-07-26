Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü olmak üzere iki bölümü bünyesinde barındıran BESYO’da 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yaparken, toplamda 273 öğrenci eğitim öğretim görüyor. Bünyesindeki öğrencilere futbol, basketbol, hentbol, dağ bisikleti, futsal, voleybol, uzakdoğu sporları ve halter branşlarında şampiyonluklar yaşatan BESYO, yeni dönemde de yine birçok branşta başarılar elde etmek istiyor.

TOPLUM VE İNSANLIK YARARINA KULLANMAK

Elde edilen başarılar ve yeni dönemdeki öğrenci portföyünden bahseden BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan, “Amacımız evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyal-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır. Değişen ve gelişen bir üniversite olarak öz görüşümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bu kapsamda bizlere emanet edilen kardeşlerimizi en iyi şekilde donanımlı birer birey hâline getirerek hayatlarında başarılı olmaları için çalışıyoruz. Yüksekokulumuzda aktif olarak 2 Bölümümüz bulunmakta olup; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 173 öğrencisi vardır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde ise 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmakta olup 40 öğrencisi vardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Bölümüne 60, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ise 40 öğrenci alınacaktır. Ben şimdiden bizleri tercih edecek olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum. Dört yıllık eğitim-öğretim veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına özel yetenek sınavı ile bu yıl toplamda 110 kişilik genel kontenjan ayrılmıştır” dedi.

İHA