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BESYO adayları yarıştı

İnönü Üniversitesi bünyesinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine girmeye hak kazanabilmek için mücadele eden adaylar zorlu parkurlarda ter döktüler.

BESYO adayları yarıştı

İnönü Üniversitesi bünyesinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine girmeye hak kazanabilmek için mücadele eden adaylar zorlu parkurlarda ter döktüler.

28 Ağustos 2018 Salı 13:10
BESYO adayları yarıştı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile gerçekleştirdiği öğrenci seçme elemeleri tamamlandı. Fakülte bünyesinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine girmeye hak kazanabilmek için mücadele eden adaylar zorlu parkurlarda ter döktüler. 178 erkek, 44 bayan, 23 engelli ve 6 milli adayın girdiği sınav sonuçlarının İnönü Üniversitesi’nin internet sayfasında ilan edileceği belirtildi. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin kontenjanları ise şu şekilde belirlendi: "Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü için 16 erkek, 16 bayan, 4 milli ve 4 engelli öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 22 erkek, 14 bayan ve 4 milli öğrenci. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise 27 erkek, 9 bayan, 18 milli ve 6 engelli olmak üzere toplamda 140 öğrenci alınacak." Sınavla ilgili açıklama yapan Sınav Komisyon Başkanı ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu desteklerinden ötürü başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ve sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ettiğini belirtti. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Besyoİnönü Üniversitesi
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