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Beşiktaş’ta Malatya alarmı

Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Milli ara nedeniyle 2 gün izin yaparken, siyah-beyazlılar Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla başlayacak.

Beşiktaş’ta Malatya alarmı

Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Milli ara nedeniyle 2 gün izin yaparken, siyah-beyazlılar Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla başlayacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
Beşiktaş’ta Malatya alarmı

Süper Lig'de Antalyaspor'a sahasında mağlup olan ve ardından Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Milli maç arası nedeniyle 2 gün izin yaparken, siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'de yapılacak olan antrenman basına kapalı olarak gerçekleşecek. Milli maç arasının ardından ligde Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu hafta sonu TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile de hazırlık maçına çıkacak. busabahmalatya.com

İHA

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BeşiktasMalatya
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