“Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Aranın kendileri için iyi olduğunu dile getiren Bulut, “Bizim açımızdan aslında ara iyi oldu. Sakat olan birkaç olan oyuncumuz aramıza katıldı. Bu bizim için sevindirici olan taraf. Donald, Murat Yıldırım ve Muniru takıma katıldılar. Birlikte çalışma imkanı bulduk. Bu şekilde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Şuna maalesef 1-2 sakat oyuncumuz var. Khalid Boutaib’in milli takımda sakatlığı oldu, Guilherme’nin ilk antrenmanda dizi döndü hafif bir sakatlığı var. O da yarın bizimle antrenmanlara çıkacak” dedi.

“BÜYÜKLERE KARŞI İYİ OYNUYORUZ”

Bulut, geçen sezon dört büyüklere karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Geçen sene Fenerbahçe’ye karşı galibiyetimiz yoktu. Onu bu sene tersine çevirdik, evimizde galip geldik. Bizim hedefimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da Başakşehir gibi şampiyonluğa oynayan takımlardan ziyade iyi futbol oynamak, istediğimiz oyunu sahaya sergilemek, başarılı olmak ve puanlar almak. Biz İstanbul’a gidiyoruz ama inşallah elimiz boş dönmeyeceğiz” diye konuştu.

“KONYA MAÇI KAZAYDI”

Atiker Konyaspor karşısında istedikleri oyunu sahaya sergileyemediklerini ve bunu bir kaza olarak nitelendirdiklerini söyleyen Bulut, “Rakibimiz fazla bir şey yapmadı. Biz ona karşılık veremedik. Rakibe karşılık vermek gerekirken, topu tutmamız gerekirken, istediklerimizi sahaya sergileyemedik. Tabi ben orada biraz sinirlendim. Tepkimi de o şekilde futbolcularıma gösterdim. Bunu bir kaza olarak görelim ama bundan sonraki maçlarımızda inşallah böyle şeyler yaşamayız. Her maçtan puan alabilmemiz lazım. Onun için savaşıyoruz. 1 puan önemli, 3 puan mükemmel olur. Her maçtan puan almak için biz sahaya çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ”

Her maçtan puan almak için uğraştıklarının altını çizen Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı: Güçlü, şampiyonluk yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Kadrosu güçlü, tempoyu iyi ayarlayan bir ekip. Hücum anlamında iyi oyuncuları var ama defans anlamında zaafları var. Biz rakibin hücum anlamında oyununa karşı önlemlerimizi alacağız. Biz hücum anlamında rakibin eksiklerini iyi değerlendirip gol yollarında etkili olmaya çalışacağız. busabahmalatya.com