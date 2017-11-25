25 Kasım 2017 Cumartesi

Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Süper Lig’in 13'üncü haftasında bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Malatya’ya geldi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 12:09
Beşiktaş'a coşkulu karşılama

  Dün 16.00’da kalkan uçakla 17.30’da Erhaç Havalimanı’na inen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Quaresma’ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerilerindeki Beşiktaş formalarına imza attırdılar. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Kulüp Başkanı Fikret Orman’a çiçek verdi.

 SİYAH-BEYAZLI EKİP, KAMP YAPACAĞI OTELE GEÇTİ
   Havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalar'ından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı. Siyah-beyazlı takımda kart cezalıları bulunan Tosic ve Medel ile Spor mahkeme cezalısı Caner Malatya’ya gelmezken, kalan futbolcuların tamamı geldi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017