Dün 16.00’da kalkan uçakla 17.30’da Erhaç Havalimanı’na inen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Quaresma’ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerilerindeki Beşiktaş formalarına imza attırdılar. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Kulüp Başkanı Fikret Orman’a çiçek verdi.

SİYAH-BEYAZLI EKİP, KAMP YAPACAĞI OTELE GEÇTİ

Havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalar'ından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı. Siyah-beyazlı takımda kart cezalıları bulunan Tosic ve Medel ile Spor mahkeme cezalısı Caner Malatya’ya gelmezken, kalan futbolcuların tamamı geldi.

HABER MERKEZİ