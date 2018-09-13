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Beşiktaş tam kadro çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş tam kadro çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:22
Beşiktaş tam kadro çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerin Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel ve Dorukhan Toköz de yer alırken bu oyuncular hafif bir çalışmaya tabi tutuldu. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı koordinasyon çalışması, 5’e 2 çalışması, pas çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktasTam Kadro
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