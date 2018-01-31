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Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ı çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ı çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Petar Skuletıc'ın 26.01.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 26.01.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Kasımpaşa Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan Göztepe -Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Demir Grup Sivasspor Kulübü antrenörü Hikmet Yunus Kaya'nın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor -Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü görevlisi Erhan Yılmaz'ın 27.01.2018 tarihinde oynanan Elazığspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Altınordu A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü'nün 28.01.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep FK TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUBeşiktasProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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