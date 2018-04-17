Beşiktaş Mesaisi Başladı

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Godson Azubuike ve Michael Pereira katılmadı. İki futbolcunun da durumunun ciddi olmadığı, Beşiktaş maçına yetişecekleri bildirildi.Antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Alanyaspor maçında yapılan hataları anlatarak bazı futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Malatya temsilcisi yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

MİNİK HALİL EFE’DEN ANTRENMANA ZİYARET

Yapılan çalışmayı küçük bir taraftar babasıyla birlikte ziyaret ederek, Teknik Direktör Erol Bulut’a tatlı ikram etti. Baba Hasan Basri Engüzekli, oğlu Halil Efe’nin Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı olduğunu ve onun isteğiyle antrenmanı ziyaret ettiklerini söyledi.