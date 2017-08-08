08 Ağustos 2017 Salı

Beşiktaş gönderecek kaplan kapacak!

Stoper, orta saha ve forvet mevkilerine tecrübeli isimleri alarak, Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’ın stoperi Pedro Franco’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

08 Ağustos 2017 Salı 11:04
Beşiktaş gönderecek kaplan kapacak!

  Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Süper Ligin dev kulübüne çevirdi. Savunmaya daha önce Yalçın Ayhan’ı alan sarı siyahlılar, Beşiktaş’ta forma giyen stoper Pedro Franco’yu da kadrosuna katarak, savunma hattını güçlendirmek istiyor. 1,83 metre boyunda ve 26 yaşındaki stoperin 2018 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Kolombiya ekiplerinden Millonarios’ta kiralık olarak forma giyen Franco, Libertadores kupasında da 2 karşılaşmada görev aldı.

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